Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mardin Derik'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 37 yaşındaki kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Düztaş Mahallesi'nde 37 yaşındaki kadın, evde halı yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Derik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Kırsal Düztaş Mahallesi'nde yaşayan Yeter T. (37), evde halı yıkadığı sırada akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeter T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Korkulan oldu! Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Ülkeyi ateşe verenler komiklik peşinde! Yağmaladığı süpürgeyle sokakları temizledi

Ülke yangın yeri, o komiklik peşinde!
IMDb'deki 200 filmde İngilizce yapımların başrollerinin yüzde 51,9'u mavi gözlü çıktı

200 filmin başrol oyuncularını incelediler! Ortak bir özellikleri var
Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Ölümle dans etti, bedeli ağır oldu!
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç
Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı: Dostları yalnız bırakmadı
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu