Mardin Derik'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 37 yaşındaki kadın öldü

Mardin Derik'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 37 yaşındaki kadın öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Düztaş Mahallesi'nde 37 yaşındaki kadın, evde halı yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Derik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Kırsal Düztaş Mahallesi'nde yaşayan Yeter T. (37), evde halı yıkadığı sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeter T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA