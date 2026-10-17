Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 23. durağı Mardin Kültür Yolu Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, merkez Artuklu ilçesindeki Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen törende, kadim kent Mardin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mardin'in tarihi yapıları ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin ortak mirasını yansıttığını belirten Yazgı, bu mirasın korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasının kültür politikalarının temel sorumlulukları arasında yer aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin kültürel zenginliğini geleceğe taşımak ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"2021 yılında tek bir şehirde başlayan bu yolculuk bugün 7 bölgede 26 şehri kapsayan ve dünyanın en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelen büyük bir marka değerine dönüşmüştür. Mardin bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne 2. kez ev sahipliği yapıyor. Festivalimizin 23. durağı olan şehrimizde 17-25 Ekim'de 9 gün boyunca 9 farklı mekanda 172 etkinlik gerçekleştireceğiz. Konserlerden sergilere, tiyatrolardan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programımızın Mardin'i sanatın coşkusuyla buluşturmayı hedefledik. Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisiyle medeniyetimizin tarihi hafızasını ziyaretçilerimizle paylaşacak, Yaşayan Miras Atölyeleri'yle geleneksel sanatlarımızı usta ellerden gelecek kuşaklara aktaracağız. Çocuk Köyü'müzde ise çocuklarımızın sanatla, üretimle, kültürel değerlerimizle buluşmasına imkan sağlayacağız. Çünkü inanıyoruz ki kültür ve sanat insanları yalnızca bir araya getirmez. Birbirini anlamanın, ortak duygularda buluşmanın ve geleceğe birlikte yürümenin yollarını açar. Mardin'in zenginliği tarihi yapılarının ve sanatlarının yanı sıra sofralarında da hayat buluyor."

Kaburga dolması ve sembusek gibi yöresel lezzetleriyle Mardin mutfağının yüzyılların birikimini ve farklı kültürlerin ortak mirasını günümüze kadar yaşattığını belirten Yazgı, festival kapsamında 30'dan fazla restoranı bir araya getiren Lezzet Noktası projesiyle kentin gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gastronomi programında Gamze Cizreli'nin ev sahipliğinde Michelin yıldızlı şeflerle Mardin mutfağının hikayesini ele alacaklarını aktaran Yazgı, bu buluşmalarda kentin yöresel lezzetlerini, geleneksel tariflerini ve mutfak kültürünü tanıtarak gastronomi değerlerini daha görünür kılacaklarını dile getirdi.

Yazgı, "Kültür Yolu Festivalleri'yle amacımız yalnızca etkinlikler düzenlemek değil, şehirlerimizin kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak, kültür turizmini geliştirmek, yerel ekonomiyi desteklemek ve vatandaşlarımızın sanatla daha da güçlü bağlar kurmasını sağlamaktır. Festival boyunca yaşanan hareketlilik esnafımıza, konaklama sektörüne ve şehrimizin kültür turizmine katkı oldukça büyük miktarda sunuyor. Ücretsiz etkinliklerimiz sayesinde de kültür ve sanatın toplumun her kesimiyle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yazgı, "Kalkınmasıyla, sanayileşmesiyle inanın çok özel bir coğrafyadayız ve bu coğrafyada bu projenin meyvelerini yemeye başladı. Allah'ın izniyle çok daha iyi bir şekilde huzur, güven ve mutlulukla bu topraklarda yüzyıllardır yaşadık ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Festivallerin artması Mardinli hemşehrilerimizi son derece mutlu etmektedir"

Vali Tuncay Akkoyun da birçok köklü medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'in tarihi mimarisi, geleneksel el sanatları, yöresel lezzetleri ve kardeşlik ile hoşgörü kültürüyle kadim bir geleneği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Mardin'in taş işçiliği, hoşgörü kültürü ve farklı inançların asırlardır bir arada yaşamasıyla öne çıktığını belirten Akkoyun, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan birçok kültürel mirasın da kentte bulunduğunu ifade etti.

Her geçen gün gelişen Mardin'in turizm potansiyelinin, kenti ziyaret eden misafir sayısındaki artış ve ziyaretçilerin memnuniyetinden görülebildiğini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 2025 yılında konaklamalı ve günübirlik ziyaretçilerle 3 milyonun üzerinde turist ağırlayan Mardin'imiz, ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 29 artış sağlayarak kendi rekorunu kırmıştır. 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 15 artmıştır. Yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 41 artış olmuştur. Söz konusu veriler, Mardin'imizin turizmdeki cazibesinin artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır."

Vali Akkoyun, festival boyunca Mardin'in sokak, meydan, tarihi han ve avlularının sanat ve müzikle buluşacağını, konser, tiyatro, sergi, söyleşi, atölye çalışması, film gösterimi ve sokak performanslarıyla kentin kültür ve sanat sahnesine dönüşeceğini bildirerek, "Festivalin kültür sanat etkinliği olmasının ötesinde hoşgörü kültürümüzün, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha da güçleneceği ve pekişeceği bir kardeşlik şöleni olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan sevgi, saygı, kardeşlik, barış, huzur ve güven ortamının birlik ve beraberliği pekiştirerek Mardin'in sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve turizme kadar birçok alanda ilerlemesine ve kalkınmasına katkı sağladığını dile getiren Akkoyun, şunları aktardı:

"Terörsüz Türkiye vizyonu ve süreci barışı ve kardeşliği pekiştirerek gelecek kuşaklara huzur, güven ve istikrar ortamının miras bırakılması için önemli bir aşamadır. Bu süreç, gelecek nesillerimize güvenli, istikrarlı ve umut dolu bir Türkiye bırakma kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Bizler devletimizin tüm imkanlarıyla şehrimizin kaynaklarını, güçlü ve verimli bir şekilde kullanarak imkanlarını harekete geçirip gerek yatırımlar gerekse de huzur ortamını artırmak ve güçlendirmek için her türlü adımı atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Ülkemizde ve ilimizde, güven ve huzur ortamının sağlanmasıyla da sosyal, kültürel etkinliklerin ve bu tür festivallerin artması bizleri ve Mardinli hemşehrilerimizi son derece mutlu etmektedir."

Festival şehrin tanıtımına katkı sunacak

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise Mardin'in tarihi yapılarının yanı sıra insanlığı ve sunduğu kardeşlik mesajıyla da eşsiz bir şehir olduğunu belirtti.

Farklı dil, inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Mardin'in cami, kilise ve manastırlarıyla birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden birini dünyaya sunduğunu ve kentin en büyük zenginliğinin insanlık mirası olduğunu anlatan Kılıç, "Sergilerden konserlere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanatlarımızdan çağdaş sanat etkinliklerine kadar uzanan bu program Mardin'in kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere buluşturacaktır. Bu festivalin Mardin'de gerçekleştirilmesi şehrimizin ulusal ve uluslararası alandaki tanınma tanıtımına önemli bir katkı sunacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindekiler, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde "Yaşayan Miras: Mardin" ve "Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi"ni gezdi.

Yazgı, ziyaretin ardından gazetecilere, inanç ve kültür rotalarıyla turizmde çok özel bir yere sahip Mardin'in sokaklarının misafirlerle dolduğunu, esnafın da bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Festival kapsamında sergilerden tiyatro ve sahne performanslarına, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi buluşmalarına kadar pek çok etkinlik, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak.

Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.

Minik ziyaretçiler ise 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, İl Halk Kütüphanesi ve Mardin Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerle festival coşkusuna ortak olacak.

Öte yandan gastronomi programı kapsamında belirlenen 30 lezzet noktası, kentin mutfak kültürünü keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.

Kaynak: AA