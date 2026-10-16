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Mardin Valiliğinin hazırladığı tanıtım filmi 10 dilde izleyiciyle buluştu

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Mardin Valiliğinin hazırladığı tanıtım filmi 10 dilde izleyiciyle buluştu
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Mardin Valiliğince kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak için hazırlanan tanıtım filmi, 10 dilde altyazı seçeneğiyle izleyiciyle buluştu. Kentin 10 ilçesini kapsayan filmle Mardin'in turizm potansiyelinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin Valiliğince kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla hazırlanan film, 10 farklı dilde altyazı seçeneğiyle izleyiciyle buluştu. Kentin 10 ilçesini kapsayan filmle Mardin'in turizm potansiyelinin de uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

"Zamanın Taşa İşlendiği Şehir: Mardin" başlıklı tanıtım filmi, kentin binlerce yıllık medeniyet mirasını, kültürel çeşitliliğini ve turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla hazırlandı. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Kürtçe, Rusça ve Süryanice olmak üzere 10 dilde altyazıyla sunulan film, Mardin'in 10 ilçesini kapsıyor.

Filmde kentin tarihi taş mimarisi, kültürel zenginliği, farklı inançların bir arada yaşama geleneği ve turizm değerleri ele alınıyor. Mardin'in huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü kültürünün uluslararası izleyicilere aktarılmasının hedeflendiği çalışmayla, kentin ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10 Dil, 10 İlçe, Tek Bir Hikaye: Mardin" ifadelerine yer verilerek, tanıtım filmiyle kentin tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının, turizm potansiyelinin öne çıkarılmasının ve uluslararası turizm alanındaki görünürlüğünün güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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