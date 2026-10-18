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Mardin Savur'da devrilen traktörün altında kalan 50 yaşındaki kadın kurtarılamadı

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Mardin'in Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi'nde kontrolden çıkan traktör devrildi, altında kalan 50 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, kırsal İçören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan Emine Kaya (50) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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