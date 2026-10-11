Mardin'de 215 motosikletin kontrol edildiği denetimde 27 sürücüye para cezası kesildi

Mardin'de 215 motosikletin kontrol edildiği denetimde 27 sürücüye para cezası kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'de trafik güvenliği için kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 215 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 27 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 1 motosiklet trafikten men edildi.
Mardin'de trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 27 sürücüye idari para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekiplerince kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 215 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.
Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 27 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 1 motosiklet trafikten men edildi.
Açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.