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Nusaybin'de araçta 4 bin 820 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada bir araçta 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Nusaybin'de bir araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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