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Diyarbakır-Mardin kara yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Mardin kara yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır-Mardin kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik güçleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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