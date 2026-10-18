Mardin-Şanlıurfa yolunda devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Mardin-Şanlıurfa yolunda devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Derik ilçesinde Mardin-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi, cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Şehmus S'nin (47) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mardin- Şanlıurfa kara yolunun kırsal Suğukkuyu Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şehmus S'nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA