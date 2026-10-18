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Mardin Mazıdağı'nda minibüsle hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

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Mardin Mazıdağı'nda minibüsle hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.
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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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