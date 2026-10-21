Mardin Kızıltepe'de kuyumcunun kepenginde mermi izleri bulan polis çalışma başlattı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan bir esnaf, sabah iş yerini açarken kepenkte mermi izleri olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, failin ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA