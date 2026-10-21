Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Kızıltepe'de kuyumcunun kepenginde mermi izleri bulan polis çalışma başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Kızıltepe'de Şanlıurfa Caddesi'ndeki kuyumcu esnafı, sabah kepenkte mermi izleri fark etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip fail ya da failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan bir esnaf, sabah iş yerini açarken kepenkte mermi izleri olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, failin ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
İngiliz basını, Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdu

Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

Patili dostunu kaybetti: Paramparçayım
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası: Araştırılsın!
Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık