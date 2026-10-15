Mardin 1969 Karagümrük maçı hangi kanalda, Mardin 1969 Karagümrük maçı nerden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 ile Karagümrük, Trendyol 1. Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 17.00'de Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler müsabakayı TRT Spor ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler. Ligdeki kritik puan mücadelesini televizyon başında şifreli ve şifresiz yayın seçenekleriyle takip etmek mümkün olacak.
MARDİN 1969 KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI : Mardin 1969 - Karagümrük
ORGANİZASYON : Trendyol 1. Lig
TARİH : 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT : 17:00
STADYUM : 21 Kasım Şehir Stadyumu (Mardin)
YAYIN KANALLARI: TRT Spor, Bein Sports 2
TRT SPOR VE BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
TRT Spor : Digiturk 56, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
Bein Sports 2: Digiturk 78. Kanal
MARDİN 1969 KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI
Trendyol 1. Lig kapsamında sahaya çıkacak olan Mardin 1969 ile Karagümrük arasındaki randevu 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak sporseverlerle buluşurken aynı zamanda Bein Sports 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak.