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Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nin ilk günü Demet Akalın konseriyle tamamlandı

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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı Mardin'de ilk gün etkinlikleri Demet Akalın konseriyle sona erdi. Akalın, sevilen şarkılarını Mardinliler için seslendirdi; festival 9 gün boyunca konser, sergi ve söyleşilerle devam edecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı Mardin'de, ilk gün etkinlikleri Demet Akalın konseriyle tamamlandı. Akalın, sevilen şarkılarını Mardinliler için seslendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapan Mardin'de, festivalin ilk gününde fotoğraf etkinlikleri, geleneksel el sanatları atölyeleri, söyleşiler, sinema buluşmaları ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlara katılanlar, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'FotoMaraton Mardin' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinliklerinde fotoğraf tutkunları, kentin tarihi dokusunu, mimarisini ve günlük yaşamını objektiflerine yansıttı. Çocuklar da çektikleri fotoğraflarla kentin farklı yönlerini keşfetti.

TELKARİ SANATINI TANIDILAR

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde İbrahim Cihan eşliğinde gerçekleştirilen 'Telkari Atölyesi'nde katılımcılara, gümüş tellerin bükülüp birleştirilmesiyle oluşturulan geleneksel el sanatının üretim aşamaları anlatıldı. Katılımcılar, telkari sanatının tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Müzede ayrıca 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Telkari' programı düzenlendi. Dr. Serkan Emir Erkmen'in moderatörlüğündeki söyleşide Gülay Özdamar, Suphi Hindiyerli, İbrahim Cihan ve Tuba Munğan, telkarinin tarihini, üretim tekniklerini ve Mardin'in kültürel mirasındaki yerini ele aldı.

SİNEMASEVERLER SÖYLEŞİDE BULUŞTU

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Vali Kılıçlar Salonu'nda gerçekleştirilen 4'üncü Mardin Uluslararası Film Festivali'nin açılış günü programında, oyuncu Tuğba Özay ve yapımcı Zeki Sincar'ın katılımıyla söyleşi düzenlendi. Programda, festivalin kuruluş süreci ve sinemada yapım deneyimleri konuşuldu.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN VE EĞLENCE

15 Temmuz Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü'nde, farklı yaş gruplarına yönelik oyun ve eğlence etkinlikleri gerçekleştirildi. Aileleriyle alana gelen çocuklar, etkinliklere katıldı. Aynı alandaki 'Karaoke Karavan' etkinliğinde ise katılımcılar sevdikleri şarkıları seslendirdi.

İLK AKŞAM DEMET AKALIN KONSERİ

Festivalin ilk akşamında Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda Demet Akalın sahne aldı. Akalın, 'Çalkala', 'Kulüp' ve 'Yerinde Dur' gibi şarkılarını seslendirdi. Konseri izleyenler de şarkılara eşlik etti.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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