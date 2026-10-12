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Iheanacho golü attı, şapkayı takıp dua etti! İşte nedeni

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Iheanacho golü attı, şapkayı takıp dua etti! İşte nedeni
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Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, Mardin 1969 karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kulübün emektar aşçısı Ramazan Korkmaz'ı unutmadı. Gol sevincinde Korkmaz'ın şapkasını takarak dua eden Iheanacho, anlamlı bir vefa örneği sergiledi.

  • Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969'a 2-1 mağlup oldu.
  • Mardin 1969'un golleri Tonio Teklic ve Zdravko Dimitrov'dan, Bursaspor'un tek golü Kelechi Iheanacho'dan geldi.
  • Kelechi Iheanacho, gol sevincinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kulübün aşçısı Ramazan Korkmaz'ın şapkasını takarak dua etti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969'u konuk etti. Konuk ekibin 2-1 kazandığı karşılaşmada yeşil-beyazlıların tek golünü Kelechi Iheanacho kaydetti. Nijeryalı futbolcunun golün ardından yaptığı hareket ise karşılaşmanın sonucunun önüne geçti.

GOLÜNÜ HAYATINI KAYBEDEN KULÜP AŞÇISINA ADADI

Sezon başında Bursaspor'a transfer olan Kelechi Iheanacho, Mardin 1969 karşılaşmasında fileleri havalandırdıktan sonra geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren kulübün emektar aşçısı Ramazan Korkmaz'ı andı.

Nijeryalı yıldız, gol sevincinde Korkmaz'ın şapkasını başına takarak dua etti. Iheanacho'nun bu anlamlı hareketi, yeşil-beyazlı camia için duygusal bir ana dönüştü.

BURSASPOR MAÇTAN MAĞLUP AYRILDI

Karşılaşmada Mardin 1969'a galibiyeti getiren golleri Tonio Teklic ve Zdravko Dimitrov kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise Kelechi Iheanacho'dan geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken Iheanacho'nun gol sevinci maçın dikkat çeken anlarından biri oldu.

BURSASPOR'DAN RAMAZAN KORKMAZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden emektar aşçıbaşı Ramazan Korkmaz için bir başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kulübümüze uzun yıllardır hizmet veren emektar aşçıbaşımız Ramazan Korkmaz'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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