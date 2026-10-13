Kız hafızlık Türkiye finali Mardin'de yapıldı, Gaziantep'ten Esma Şahin birinci oldu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Kız Öğrenciler Türkiye Finali, Mardin'de gerçekleştirildi.

Mardin İl Müftülüğü ev sahipliğinde, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen final programında, 7 bölgeden gelen bölge birincileri yarıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın komisyon başkanlığını üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri arasında Ankara Müftülüğü Uzman Vaizi Dr. Belgizar Özbek ve Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Sümeyye Yıldırım yer aldı.

Yarışmaya Erzurum Palandöken'den Irmak Aktaş, Bursa Yıldırım'dan Mina Özçelik, Mersin Toroslar'dan Evranur Akkılıç, Gaziantep Şahinbey'den Esma Şahin, Kütahya Tavşanlı'dan Zeynep Berra Ordu, Sinop Gerze'den Sena Ormanoğlu ve Ankara Yenimahalle'den Meryem Betül Akkuş katıldı.

Programda konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye finalinde yarışan öğrencileri tebrik etti. Kur'an-ı Kerim'in önemine değinen Akkoyun, "Kur'an-ı Kerim, insanın kalbini, dünyasını ve ahiretini imar eden; yeryüzünü nuruyla aydınlatan, gönüllere huzur veren ilahi bir rehberdir. Bizlere doğru yolu gösteren, hak ve hakikati öğreten yüce kitabımız; ilmin, irfanın, hikmetin, edebin, merhametin, sevginin ve saygının kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim, yalnızca okunan ve ezberlenen bir kitap değil; anlaşılması, üzerinde tefekkür edilmesi ve hükümlerinin hayatımıza rehber kılınması gereken eşsiz bir emanettir" dedi.

Hafızlığın önemine değinen Vali Akkoyun, "Sizler, kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek onu aklınıza, kalbinize ve hayatınıza nakşettiniz. Böylece bu dünyada sahip olunabilecek en ulvi unvanlardan biri olan 'hafızlık' ünvanına eriştiniz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamalısınız ki hafızlık, yalnızca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ezberlemekten ibaret değildir. Asıl önemli olan, yüce kitabımızın mesajını anlamak, onun öğrettiği güzel ahlakı kuşanmak ve Kur'an'ın rehberliğini hayatın her alanında yaşatmaktır" diye konuştu.

İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ise Mardin'de böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün Mardin'imiz Kur'an'ın nuruyla aydınlanıyor. Asırlardır farklı dillerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşadığı kadim şehir Mardin'de bugün yine çok özel bir programa ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Yarışmada, Gaziantep Şahinbey Hoşgör Karataş Kız Kur'an Kursu öğrencisi Esma Şahin Türkiye birincisi olurken, Bursa Yıldırım Hz. Fatımatü'z Zehra Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Mina Özçelik ikinci, Kütahya Tavşanlı Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Berra Ordu üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, İl Müftüsü Enver Türkmen, Artuklu Müftüsü Süleyman Baran, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı