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Mardin merkezli DEAŞ finansman operasyonunda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı

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Mardin merkezli 5 ilde DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi; 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mardin merkezli 5 ilde, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladığı belirlenen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul'da 9, Gaziantep'te 2, Ankara, Denizli ve Malatya'da birer şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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