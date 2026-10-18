Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mardin Mazıdağı'nda hafif ticari araç midibüsle çarpıştı, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Mazıdağı'nda hafif ticari araç midibüsle çarpıştı, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ile midibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan B. (31) yönetiminde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüsle çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan B. ile midibüste bulunan Muhammed Emir D. (14), Ufuk G. (13) ve Muhammed A. (13) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Diyarbakır'da ana trafo merkezi alev alev yandı! Patlamaların ardından kentin bir bölümü elektriksiz kaldı

Trafo merkezi alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gebze'de sel faciasında kayıp 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

Sel sularına kapılan cipte kaybolmuşlardı: Bir kişiden acı haber geldi
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek 'başörtüsü' çıkışı

Azerbaycanlı ünlü doktordan skandal çıkış: Siyah giyen dindarlardan...
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak
Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak

6 yaşına kadar kucakta taşındı! Şimdi tek hayali doktor olmak
Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası

Tecrübe diye buna derler! Aziz Yıldırım yine farkını konuşturdu

Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti