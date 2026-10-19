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Mardin'de çiftçi, kumru yuvası yüzünden 33 gün beklettiği traktörünü çalıştırdı

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Mardin'de çiftçi, kumru yuvası yüzünden 33 gün beklettiği traktörünü çalıştırdı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çiftçi Osman Ece, traktörünün gölgeliğine kumrunun yaptığı yuvayı fark edince tarla işlerini erteledi. Yavruların uçmasının ardından 33 gün sonra traktörünü yeniden çalıştıran Ece, 'Yuva yıkanın yuvası olmaz' dedi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde çiftçi Osman Ece, kumrunun yaptığı yuva nedeniyle çalıştırmadığı traktörünü, yavruların büyüyüp uçmasının ardından 33 gün sonra yeniden çalıştırdı.

Artuklu ilçesinin kırsal Hüyüklü Mahallesi'ne bağlı Torbacık mezrasında yaşayan Osman Ece, 16 Eylül'de tarlasını sürmek için traktörünün yanına gittiğinde, gölgelik üzerinde kumrunun yuva yaptığını ve içinde 2 yumurta bulunduğunu fark etti. Kumrunun rahatsız olmaması için traktörünü çalıştırmayan Ece, tarla işlerini erteledi. Kısa süre sonra yumurtalar çatlayıp, yavrular dünyaya geldi. 33 günün sonunda yavrular yuvadan uçunca Ece, traktörünü yeniden kullanmaya başladı.

'YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ'

Ece, "Yaklaşık 33 gündür beklediğim kumrular, dün itibarıyla yuvalarından uçmaya başladı. 2 gündür takip ediyorum ve çok güzel uçuyorlar. Allah'a emanet olsunlar. Yuvasını yıkmadım, çünkü yuva yıkanın yuvası olmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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