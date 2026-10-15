Haberler

Mardin Kızıltepe'de otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alipaşa Mahallesi'nde öğleden sonra otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı; itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Abdulhamid H. (20) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulhamid H.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bir dönem resmen kapandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri

Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

Ağlayarak emniyete gitti! Bir linke tıkladım 270 bin liram gitti
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı

Statları yıkılmıştı! Maçlarını o iki şehrimizde oynamak istiyorlar
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı

SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı

Tahtaya yazıp günler öncesinden uyarmıştı! Maalesef dedikleri çıktı