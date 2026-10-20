Mardin'in Midyat ilçesinde 20 öğrenci sanat atölyesinde ressam olmayı hedefliyor

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde oluşturulan sanat atölyesinde eğitim alan 20 öğrenci, yeteneklerini keşfedip geliştirdikleri çalışmalarla üniversitelerin resim bölümlerine yerleşmeyi ve ressam olmayı hedefliyor.

Midyat Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 1000 öğrenci arasından resim alanına ilgi duyan 20 öğrenci, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasin Aksu'nun rehberliğinde okulda oluşturulan sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, renk, desen, reprodüksiyon ve farklı resim teknikleri üzerine uygulamalar yapıyor. Dünya ve Türk resim sanatının önemli isimlerinin eserlerini inceleyen öğrenciler, öğrendikleri teknikleri kendi çalışmalarında uyguluyor. Öğrenciler, yeteneklerini keşfedip geliştirdikleri çalışmalarla üniversitelerin resim bölümlerine yerleşmeyi ve ressam olmayı hedefliyor. Atölyede şövalelerin başında çalışan öğrenciler, yaptıkları resimleri tuvale aktarıyor. Çalışmalarda Pablo Picasso, Osman Hamdi Bey, Abidin Dino ve Fikret Mualla gibi sanatçıların eserlerinden de yararlanılıyor.

'SANAT YOLUYLA KENDİLERİNİ KEŞFETMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasin Aksu, öğrencilerin sanat yoluyla kendilerini keşfetmelerini sağladıklarını ifade ederek, "Görsel sanatlar dersimiz sadece bir resim yapma dersi değil. Aynı zamanda öğrencilerimiz burada hayal güçlerini geliştiriyorlar, kendi fikirlerini ortaya koyabiliyorlar. Öğrencilerimize sadece resim yapmayı öğretmiyoruz, sabretmeyi, üretmeyi de öğretiyoruz. Konu olarak renk çalışmaları, desen, reprodüksiyon, farklı teknikler ve sanat tarihi üzerine çalışmalar yaptırıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz de dünyada önemli ressamların ve eserlerini öğreniyorlar, tanıyorlar ve öğrendiklerini de kendi çalışmaları üzerinde uygulama fırsatı buluyorlar. Bu şekilde atölyemizde verimli bir ortam oluşuyor, öğrencilerimiz son derece keyif alarak çalışıyorlar. Onlar keyif aldığında ben de keyif alıyorum. Öğrencilerimizden aslında istediğimiz şu; sadece sanat eseri üretmelerini değil, aynı zamanda sanat yoluyla kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Okul müdürümüzün atölye konusunda çok yardım ve destekleri olmuştur. Kendisine de teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

'HAYAL GÜCÜMÜZÜ YANSITABİLİYORUZ'

Öğrencilerden Nil Aksöz, resim yapmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Resim dersi bence hem eğlenceli hem de kendimizi geliştirdiğimiz bir ders. Resim yaparken düşüncelerimizi, hayal gücümüzü yansıtabiliyoruz. Ben resim yapmayı ve farklı şeyler ortaya çıkarmayı çok seviyorum. Resim yapmak gerçekten insana huzur veriyor" diye konuştu.

'İÇİMİZDEKİ BÜTÜN DUYGULARI RESME AKTARIYORUZ'

Menice Duran ise duygularını resme aktarmayı öğrendiğini belirterek, "Resim atölyesini çok seviyoruz, öğretmenimiz çok iyi birisi. Yaptığımız her yanlışta bize doğrusunu güzellikle öğretiyor. Resim sınıfındayken sadece boya ve kalem kullanmıyoruz. İçimizdeki bütün duyguları, hayalleri ve sanat kişiliğimizi resme aktarıyoruz. Burayı çok seviyoruz, öğretmenimiz bu atölyeyi bu sene çok güzel yaptı" ifadelerini kullandı.

Nursel Başar da herkesin hayalini farklı şekilde tuvale yansıttığını belirterek, "Her bir boya bizim için ayrı bir dünya ve ayrı bir kapıya çıkıyor. Hayal gücümüzle tuvale aktardığımız için herkesin sanatı, herkesin belirleme şekli çok farklı oluyor. Yaptığımız çalışmaları burada sergiliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı