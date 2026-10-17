Mardin Artuklu'da tefecilik ve yağma soruşturmasında 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin Artuklu'da tefecilik ve yağma soruşturmasında 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne 8 Ekim'de yapılan müracaat üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 8 Ekim'de yapılan müracaat üzerine tefecilik ve yağma suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA