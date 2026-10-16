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Sinop'a atanan İl Emniyet Müdürü Tecimer, gazetecilere sıfır suç hedefini anlattı

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Sinop'a atanan İl Emniyet Müdürü Tecimer, gazetecilere sıfır suç hedefini anlattı
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden Sinop'a atanan Recep Tecimer, kentteki gazetecileri ağırladı. Tecimer, Sinop'ta suç oranlarının önceki görev yerlerine göre düşük olduğunu ancak sıfır suç hedefiyle çalışacaklarını söyledi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kentin huzur ve güvenliğini korumak için "sıfır suç" hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Recep Tecimer'e, kentte görev yapan gazeteciler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Basın mensupları, Tecimer'e yeni görevinde başarılar dileyerek yerel basının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sinop'un sakin ve güzel bir şehir olduğunu ifade eden Tecimer, "Sinop'ta suç oranları daha önce görev yaptığım illere göre düşük. Ancak biz emniyet teşkilatı olarak her zaman 'sıfır suç' hedefiyle hareket ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tecimer, gazetecilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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