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Mardin'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Mardin'de Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı; operasyonlarda 42 kilo 601 gram skunk ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 42 kilo 601 gram skunk, 17 kilo 169 gram kubar esrar, 1 kilo 113 gram sentetik uyuşturucu ve 83 kök kenevir ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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