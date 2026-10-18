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Mardin'de kontrolden çıkan kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47) hayatını kaybetti

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Mardin'de kontrolden çıkan kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47) hayatını kaybetti
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Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkan kamyon devrildi, şoför Şehmus Sağlam (47) hayatını kaybetti. Sağlam'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Soğukkuyu mevkisinde meydana geldi. Şehmus Sağlam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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