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Bursaspor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor, kentte davul ve zurnayla karşılandı

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Bursaspor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor, kentte davul ve zurnayla karşılandı
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Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenen Mardin 1969 Spor, kente dönüşünde havalimanında davul ve zurnayla karşılandı. 90+4'te galibiyet golünü atan Zdravko Dimitrov ile kaleci Erce Kardeşler omuzlara alındı, kurban kesildi.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, kente dönüşünde davul, zurna ve tezahüratlarla karşılandı.

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından kente dönen Mardin 1969 Spor kafilesini, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Davul ve zurna eşliğinde futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, galibiyet sevincini kutladı. Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında galibiyet golünü atan Zdravko Dimitrov ile kaleci Erce Kardeşler omuzlara alındı. Takımın kente dönüşü dolayısıyla kurban kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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