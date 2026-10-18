Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mardin Derik'te devrilen tırın 47 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde tırın devrilmesiyle meydana gelen kazada 47 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen bir tır, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Suğukkuyu Mahallesi mevkiinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şehmus Sağlam'ın (47) hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmus Sağlam'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada

Böylesi görülmedi! Rahibin feci sonu kamerada
Pendik'te inşaat alanında toprak kaydı! 9 katlı apartman boşaltıldı

Apartmanın dibindeki toprak kaydı! 9 katlı binada tahliye
Kaos büyüyor! ABD 'Sizi uyarmıştık' dedi, Macron'dan hamle gecikmedi

ABD'den yangını körükleyecek açıklama geldi, Macron düğmeye bastı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Arnavutköy'de yanında kız çocuğuyla gelen şüpheli, 10-15 parça kıyafeti askısıyla alıp çıktı! O anlar kamerada

Kız çocuğuyla geldi, tüm kışlık alışverişini bedavaya yaptı!
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş