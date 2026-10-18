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Mardin Kızıltepe'de 38,46 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmada 1 şüpheli yakalandı, 38,46 gram uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ilçede çalışma yürüttü.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 38,46 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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