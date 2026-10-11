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Mardin'de Kültür Yolu Festivali hazırlıkları Vali Akkoyun başkanlığında görüşüldü

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Mardin'de Kültür Yolu Festivali hazırlıkları Vali Akkoyun başkanlığında görüşüldü
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Mardin'de 17-25 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapılan toplantıda hazırlık ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

Mardin'de 17-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dara Toplantı Salonu'nda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında düzenlenen toplantıda, festival öncesi yürütülen hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın, Kültürel Etkinlik Uygulamaları Daire Başkanı Cengiz Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA
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