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Mardin Kızıltepe'de adliye önünde silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde adliye binası önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü; 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi'ndeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Genco D. (20), Cemil D. (19), Abdullah O. (53), Resul D. (46), Hasan A. (43) ve Mehmet A. (46) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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