Mardin Artuklu'da dental tomografi cihazı kamu merkezlerinde ilk kez hizmete girdi

Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dental tomografi cihazı hizmete alındı.

Kentteki kamu ağız ve diş sağlığı merkezleri arasında ilk kez hizmete sunulan cihaz sayesinde, 3 boyutlu görüntüleme teknolojisiyle diş ve çene hastalıklarının tanı ve tedavisinde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Muhammet Nurullah Turğut, yaptığı açıklamada, dental tomografi cihazının kentteki 4 ağız ve diş sağlığı merkezi arasında ilk defa Artuklu'da hizmete girdiğini söyledi. Cihazın tanı ve teşhiste daha kesin sonuçlar sunacağını belirten Turğut, şöyle konuştu:

"Dental tomografi cihazı bize ileri görüntüleme teknolojisi sayesinde özellikle cerrahi uygulamalarda, dental implant uygulamalarında gerekse ileri diş hekimliği uygulamalarında tanı ve teşhiste daha ayrıntılı ve daha kesin sonuçlar sunarak vatandaşlarımızın tedavilerinde daha kaliteli ve daha sağlıklı bir hizmet almalarını sağlayacaktır. Bazı vakalarda özellikle dokuların tam olarak yeri tespit edilmediği iki boyutlu filmlerle teşhis koymaya çalışıyorduk. Bu da bazı vakalarda bize zorluk çıkarıyordu. Örneğin bir 20 yaş dişinin çene sinirine çok yakın olup olmadığını tam olarak göremediğimiz vakalarda ya sorumluluğu hastanın üzerine vermek zorunda kalıyorduk ya da Diyarbakır'a sevk etmek zorunda kalıyorduk. Artık Mardin halkı sadece tomografi çektirmek için şehir dışına çıkmak zorunda kalmayacak."

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Fatoş Can ise cihazın Mardin halkı açısından nitelikli ve çağdaş sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Dental tomografinin çene kemikleri ve dişlerin 3 boyutlu incelenmesine imkan tanıyan en önemli yöntemlerden biri olduğunu dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Çene kemiklerinde çeşitli hastalıkların, kist, tümör şüphesi olan lezyonların, gömülü dişlerin çevre anatomik yapılarla olan ilişkisinin incelenmesinde, diş ve çene kemiklerinin bölgesel travmalarda, fraktür hatlarının izlenmesinde, özellikle implant planlanmasında bölgenin kemik yüksekliğinin, genişliğinin, sinüs, mandibular kanal gibi önemli anatomik yapılarla olan ilişkilerinin değerlendirilmesinde, karmaşık kök kanal yapılarının anatomisinin incelenmesi gibi birçok endikasyonla dental tomografi cihazımız kullanılmaktadır. Doğru endikasyon konularak bu teknoloji hastalarımızın daha doğru tanı ve tedavi süreçlerini geliştirerek ayrıca hastalarımızın güvenliğine katkı sağlanmış olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı