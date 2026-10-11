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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi

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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Mardin 1969 Spor'un golleri Tonio Teklic ve Zdravko Dimitrov'dan gelirken Bursaspor'un tek golünü Kelechi Iheanacho attı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Dura, Ferhat Çalar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru, Alperen Babacan, Barış Gök (Ertuğrul Ersoy dk. 80), Juergen Elitim, Lynford Sackey Baker (Eyüp Akcan dk. 46), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 46), Kelechi Iheanacho, Aliou Badara Boutrah, Ivan Saranic (Hüseyin Maldar dk. 46)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül (Berkay Doğan dk. 72), Kerim Alıcı (Eray Korkmaz dk. 64), Djordje Denic (Malcolm Wilks dk. 85), Adem Kabak, Behar Alhassan, Tonio Teklic (Emre Taşdemir dk. 85), Olarenwaju Kayode (Osman Yıldırım dk. 73), Zdravko Dimitrov

Teknik Direktör: Ivaylo Petev

Goller: Tonio Teklic (dk. 21), Zdravko Dimitrov (dk. 90+4) (Mardin 1969 Spor), Kelechi Iheanacho (dk. 81) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Er (dk. 87) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Zeki Yavru, Ivan Saranic, Alperen Babacan (Bursaspor), Kerim Alıcı, Uğur Adem Gezer, Tonio Teklic, Behar Alhassan, Zdravko Dimitrov (Mardin 1969 Spor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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