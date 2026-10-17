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Mardin'de "Sıfır Atık Kadınla Mümkün" programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Başkanlığı'nın toplantı salonunda gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekildi.

Eğitim programında sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve kadınların çevre konusunda farkındalık çalışmalarındaki rolünün güçlendirilmesi hedeflendi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, kadınların çevreye duyarlı alışkanlıkların aileden topluma yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinen Ortaç, bilinçli tüketim, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalığı Mardin'in mahalle ve ilçelerine taşımayı önemsediklerini ifade etti.

Programa, ilçe kadın kolları başkanları, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA