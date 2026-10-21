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Şanlıurfa Viranşehir'de devrilip alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa Viranşehir'de devrilip alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Viranşehir'de devrilip alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir-Mardin karayolunda devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, 30 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve jandarma inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Derik ilçesi sınırında devrildikten sonra alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Viranşehir-Mardin karayolu Şavolet Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Abdülcelil Yel yönetimindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tankerin bir anda alev aldığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan incelemede sürücü Abdülcelil Yel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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