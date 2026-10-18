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Mardin Derik'te halı yıkarken akıma kapılan 4 çocuk annesi Yeter Talay öldü

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Mardin Derik'te halı yıkarken akıma kapılan 4 çocuk annesi Yeter Talay öldü
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Mardin Derik'te dün akşam evinde halı yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan 4 çocuk annesi Yeter Talay (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Talay'ın cenazesi Selamet mezrasında toprağa verildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde evinde halı yıkarken elektrik akımına kapılan 4 çocuk annesi Yeter Talay (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Düztaş Mahallesi'nin Selamet mezrasında meydana geldi. Evinde temizlik yapan Yeter Talay, halı yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, kurtarılamadı. Talay'ın cansız bedeni, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edilen Talay'ın cenazesi, Selamet mezrasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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