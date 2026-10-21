Mardin Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Sefo konser verdi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı Mardin'de, festivalin dördüncü gününde Sefo sahne aldı. Festival kapsamında sergiler, geleneksel el sanatları atölyeleri ve çocuk etkinlikleri de düzenlendi.

Mardin Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Geleneksel sanatların inceliklerinin tanıtıldığı atölyeler ve kültürel miras sergileri ilgi gördü. Çocuklar da oyun ve keşif alanlarında düzenlenen etkinliklere katıldı.

YAŞAYAN MİRAS SERGİSİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki 'Yaşayan Miras: Mardin Sergisi', festivalin dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer aldığı sergide; telkari, bakırcılık, sedef kakma, tespih yapımı, taş işlemeciliği, ebru ve keçe sanatlarından örnekler sunuldu.

BAKIR İŞÇİLİĞİNİN İNCELİKLERİ ANLATILDI

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Çetin Batur eşliğinde gerçekleştirilen Bakır Atölyesi'nde, katılımcılara bakırın işlenmesi ve farklı eşyalara dönüştürülmesinde kullanılan geleneksel yöntemler anlatıldı. Dövme, şekillendirme, tavlama ve bezeme tekniklerinin ele alındığı atölyede, bakır işçiliğinin üretim süreci ve estetik yönü tanıtıldı.

SEFO'NUN ŞARKILARINA EŞLİK ETTİLER

Festivalin dördüncü akşamında Sefo, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda hayranlarıyla buluştu. Alanı dolduran müzikseverler, konser boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı