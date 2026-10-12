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Mardin'de toz taşınımı Artuklu, Kızıltepe ve Yeşilli'de hava kalitesini düşürdü

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Mardin'de toz taşınımı Artuklu, Kızıltepe ve Yeşilli'de hava kalitesini düşürdü
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Mardin'de sabah başlayan toz taşınımı, Artuklu, Kızıltepe ve Yeşilli'de görüş mesafesini azaltıp hava kalitesini düşürdü. Tarihi yapılar ve araçlar tozla kaplanırken uzmanlar ileri yaştakiler, çocuklar ve solunum sorunu olanları dışarı çıkmamaları için uyardı.

Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde etkili olan toz bulutu görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencereleri ve balkonları tozla kaplandı.

Kent sakini Halil Bakay, toz taşınımı nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandıklarını belirterek, "Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz." dedi.

Uzmanlar, ileri yaştaki kişileri, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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