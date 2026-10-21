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Mardin'de Aile ve Sağlık müdürlükleri koruyucu aileler için protokol imzaladı

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Mardin'de Aile ve Sağlık müdürlükleri koruyucu aileler için protokol imzaladı Haber Videosunu İzle
Mardin'de Aile ve Sağlık müdürlükleri koruyucu aileler için protokol imzaladı
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Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü koruyucu aile hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle koruyucu ailelerin heyet raporu alımında ücret ödememesi ve çocukların sağlık süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Mardin'de koruyucu aile hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ile İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz tarafından imzalanan protokolle, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuklar ile koruyucu ailelerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, koruyucu aile adayları ve mevcut koruyucu ailelerin sağlık değerlendirmelerinin yapılması, koruyucu aile yanındaki çocukların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve sağlık hizmetlerinin koordineli yürütülmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım attıklarını söyledi. Fikri ilettiğinde İl Sağlık Müdürünün şartsız kabul ettiğini dile getiren Karaarslan, şöyle konuştu:

"Amacımız, koruyucu aile hizmet modelinden faydalanmak isteyen ailelerimizin heyet raporu alım sürecinde ücret ödememesiydi. İl Sağlık Müdürümüz de bu konuda seve seve protokol imzalayacağını ifade etti. Mardin'de 36 koruyucu ailemiz bulunuyor. Bu ailelerin yanında 56 çocuğumuz hizmetten yararlanıyor. Bakanlığımızın birinci önceliği, çocuğun ebeveyninin yanında yetişmesidir. Bu hizmet modeliyle çocuklarımızın kurumlarda değil, aile ortamında yetişmesini amaçlıyoruz."

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da, müdürlük olarak birçok konuda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle protokol imzalayacağız. Bu anlamda verdikleri desteklerden dolayı Müdürümüze teşekkür ediyorum. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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