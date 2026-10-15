Mardin'de Kızıltepe ve Nusaybin'de üç trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Mardin'de Kızıltepe ve Nusaybin'de üç trafik kazasında 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde meydana gelen üç trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kızıltepe'deki kazada 2 kişi, Nusaybin Kışla Mahallesi'nde yayaya otomobil çarpması sonucu 1 kişi, Yazyurdu Mahallesi'nde ise devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Şenyurt Çevre Yolu Kavşağında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nusaybin ilçesinde de Kışla Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.
Kazada yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yazyurdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı.