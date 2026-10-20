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Mardin Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Ceza sahne aldı

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Mardin Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi ziyarete açıldı; Mardin Diller ve Dinler Korosu sahne aldı ve geleneksel sanat atölyeleri düzenlendi. Sanatçı Ceza, Mardin Spor formasıyla sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

MARDİN Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi, Mardin Diller ve Dinler Korosu, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri yapıldı. Sanatçı Ceza ise sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gün etkinliklerinde, Mardin Müzesi Sergi Salonu'nda ziyarete açılan 'Osmanlı Mukaddes Emanetleri' sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesinin 509'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan sergide Sakal-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Surre kesesi, zemzem sürahisi ve Kabe anahtarı kesesi gibi eserler yer aldı.

MARDİN DİLLER VE DİNLER KOROSU SAHNE ALDI

Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen Mardin Diller ve Dinler Korosu etkinliğinde farklı kültürlerin ve müzikal geleneklerin eserleri seslendirildi. Dinleyiciler, koronun performansını takip etti. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Özlem Başcı eşliğinde Cam Altı Resim Atölyesi düzenlendi. Atölyede, düz cam levhaların arka yüzeyine boyaların ters sırayla uygulanmasıyla yapılan cam altı resim tekniğinin incelikleri anlatıldı.

ÇOCUKLAR MASAL VE HİKAYELERLE BULUŞTU

Mardin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde düzenlenen Masal ve Hikaye Etkinliği'nde çocuklara kitap ve hikayeler anlatıldı. Kütüphaneci Emine Cilasun yönetimindeki etkinlikte çocukların okuma, dinleme ve kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

CEZA MARDİN'DE SAHNE ALDI

Festivalin üçüncü gününde Ceza, konser alanında müzikseverlerle buluştu. Mardin Spor formasıyla sahneye çıkan sanatçı, aralarında 'Denizci', 'Sonu yok', 'Suspus' ve 'Ne de zor'un da bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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