Manisa FK, 12. haftada Mardin 1969 Spor deplasmanına hazırlanıyor

Manisa FK, 12. haftada Mardin 1969 Spor deplasmanına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, evinde Muğlaspor'a 4-3 yenildikten sonra 26 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda galibiyet hedefliyor.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesinde evinde Muğlaspor'a 4-3 yenilen Manisa FK, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.
Antrenman, top kapma oyununun ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.