Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa FK, 12. haftada Mardin 1969 Spor deplasmanına hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, 12. haftada Mardin 1969 Spor deplasmanına hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, evinde Muğlaspor'a 4-3 yenildikten sonra 26 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda galibiyet hedefliyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesinde evinde Muğlaspor'a 4-3 yenilen Manisa FK, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.

Antrenman, top kapma oyununun ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Fransa'da sokaklar harabeye döndü! Hükümetten OHAL sorusuna yanıt

Fransa'da OHAL sinyali! Ülkenin adalet bakanı açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili belli oldu
Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi için bilirkişi raporu çıktı! 'Göçme riskine rağmen kullanıldı'

Hastane yıkılmadan 11 yıl önce uyarılmış! Bilirkişi raporu çıktı
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek

Karar açıklandı! İşte Özel'in Bakan Gürlek'e ödeyeceği tazminat

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı