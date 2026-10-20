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Mardin'de çevre yolu, Denizli'de atık su tesisi için acele kamulaştırma yapılacak

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Mardin ve Denizli'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Mardin Güneybatı Çevre Yolu, Denizli Merkezefendi'deki atık su tesisi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Ulaştırma ve atık su arıtma projeleri kapsamında Mardin ve Denizli'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Mardin Güneybatı Çevre Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Denizli Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA
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