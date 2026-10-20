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Şanlıurfa Viranşehir'de devrilen akaryakıt tankeri yandı, sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akaryakıt yüklü tanker, Viranşehir-Mardin kara yolu Şavolet Köprüsü mevkisinde devrilerek alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdülcelil Yel (30) yönetimindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Viranşehir-Mardin kara yolu Şavolet Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Tankerin alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Kazada tanker sürücüsü Abdülcelil Yel hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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