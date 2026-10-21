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Mardin Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece saatlerinde 9 el ateş açıldı

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Mardin Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece saatlerinde 9 el ateş açıldı
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Mardin Kızıltepe'de Urfa Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 9 el ateş açıldı. Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahipleri kurşunlamayı fark ederek polise bildirdi; olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Urfa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 9 el ateş açıldı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen dükkan sahipleri, dükkanın kurşunlandığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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