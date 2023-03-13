Ünlü şarkıcı Lady Gaga, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle Oscar'da fırtına gibi esti! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıkları
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Amerikan sinemasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 95. kez sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce, müzik ve moda dünyasından ünlü isimleri birbirinden şık ve cesur kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıkları.
95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinemanın en iyilerinin seçildiği törende kazananlar açıklanmadan sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. Ünlü şarkıcı Lady Gaga, ilginç kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
İşte Oscar Ödülleri'nin şık ünlüleri...