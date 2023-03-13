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Ünlü şarkıcı Lady Gaga, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle Oscar'da fırtına gibi esti! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıkları

Magazin Haberleri

Amerikan sinemasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 95. kez sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce, müzik ve moda dünyasından ünlü isimleri birbirinden şık ve cesur kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıkları.

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinemanın en iyilerinin seçildiği törende kazananlar açıklanmadan sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. Ünlü şarkıcı Lady Gaga, ilginç kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

İşte Oscar Ödülleri'nin şık ünlüleri...

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıRihanna

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıNicole Kidman

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıCara Delevingne

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıMichelle Yeoh

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıFlorence Pugh

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıJessica Chastain

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıSalma Hayek

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıLady Gaga

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıCate Blanchett

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıKate Hudson

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıElizabeth Olsen

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıJamie Lee Curtis

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıAngela Bassett

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıAna de Armas

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıWinnie Harlow

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıZoe Saldana

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıJanelle Monae

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıAshley Graham

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıMalala Yousafzai

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıKatie Lowes

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıDeepika Padukone

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıLesley Paterson

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıMonica Barbaro

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıFan Bingbing

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıJennifer Lahmers

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıTerrance J ve Mikalah Sultan

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıHalle Bailey

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıLauren Ridloff

Ünlü şarkıcı, kalçasına kadar inen tül elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu! İşte 2023 Oscar Ödülleri'nin en şıklarıTems

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Lady Gaga Magazin Haberler

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