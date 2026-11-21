Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Nusret Skrıjelj' isimli şahıs, İstanbul'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu, uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da yakalandı.

Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma' suçlarından kırmızı bültenle aranan Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu belirlendi. Şahsın, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa'ya sevk edilmesini organize ettiği, uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda ise Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Nusret Skrıjelj, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs hakkında ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı