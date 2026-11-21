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Dizide hayatını kaybeden Satılmış Ağa karakteri için Kastamonu'da dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. Hayranları, senaryo gereği ölen karakterin ardından lokma dağıttı. Etkinliğe karakteri canlandıran oyuncunun da katılması ilginç görüntüler oluşturdu.

DİZİDE ÖLDÜ, MEMLEKETİNDE LOKMA DAĞITILDI

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Satılmış Ağa karakterinin hikayesi sona erdi. Senaryo gereği hayatını kaybeden karakter için Kastamonu'daki hayranları harekete geçti. Kastamonulu Satılmış Ağa'nın anısına Nasrullah Camisi Meydanı'nda lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliği karakterin hayranları organize etti. Bir televizyon dizisindeki karakterin ölümünün ardından düzenlenen etkinlik, kurgu ile gerçek hayat arasındaki sınırları aşan ilginç bir örnek oluşturdu.

KENDİ KARAKTERİ İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinliğin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Satılmış Ağa'yı canlandıran Taner Ayyıldız'ın da lokma dağıtımına katılması oldu. Dizide canlandırdığı karakterin ölümünün ardından memleketinde böyle bir organizasyonla karşılaşan oyuncu, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayyıldız, Satılmış Ağa'nın izleyiciler tarafından sevildiğini bildiğini ancak karakterin ardından lokma dağıtılmasını beklemediğini söyledi.

"BU KADARINI TAHMİN ETMİYORDUM"

Basın mensuplarına konuşan Taner Ayyıldız, karakterinin ölüm sahnelerinin kendisini de duygusal açıdan etkilediğini belirtti. Oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "İlk defa öldüğümüz için biraz da psikolojik olarak insanı zorlayan sahneler. Satılmış Ağa'nın sevildiğini biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum." Ayyıldız'ın açıklaması, karakterin vedasının yalnızca izleyiciler üzerinde değil, kendisini canlandıran oyuncu üzerinde de iz bıraktığını ortaya koydu.

"KASTAMONU'YU TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIK"

Kastamonulu olan Taner Ayyıldız, memleketini tarihi bir televizyon dizisinde temsil etmekten duyduğu gururu da anlattı. Oyuncu, "Kastamonu'yu, memleketimizi 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde temsil etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Başarabildiysek ne mutlu." ifadelerini kullandı. Karakterinin Kastamonulular tarafından sahiplenilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Ayyıldız, kendisini destekleyen izleyicilere teşekkür etti.

"SATILMIŞ AĞA GİTTİ DİYE DİZİ BİTMEDİ"

Satılmış Ağa karakterinin vedasının ardından dizinin izlenmeye devam edilmesini isteyen Ayyıldız, hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Satılmış Ağa'yı gerçekten benimsediler. Bütün yorumlarda, bütün editlerde, bütün hikaye paylaşımlarında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." dedi. Ayyıldız, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Satılmış Ağa gitti diye dizi bitmedi yani. Biz olmasak da 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nı izlemeye devam edin."

AKILLARA SÜLEYMAN ÇAKIR GELDİ

Kastamonu'da Satılmış Ağa için düzenlenen lokma etkinliği, Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden Süleyman Çakır'ı hatırlattı. Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır'ın senaryo gereği hayatını kaybetmesinin ardından da yıllardır çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor ve lokma dağıtılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi