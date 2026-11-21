Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi oyundan alınmasının ardından gösterdiği tepkiyle karşılaşmaya damga vurdu.

OYUNDAN ALINDIĞI ESNADA SİNİRLENDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Guendouzi, sarı-lacivertlilerin kalesinde ikinci golü görmesinin hemen ardından teknik heyet kararıyla kenara alındı. 78. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bırakan deneyimli futbolcu, değişiklik kararının ardından saha kenarına gelirken sinirlerine hakim olamadı.

YEDEK KULÜBESİNİ TEKMELEDİ

Kenara gelir gelmez büyük bir öfkeyle yedek kulübesine şiddetli bir tekme atan Matteo Guendouzi'nin bu hareketi canlı yayına yansıyarak kısa sürede gündem oldu.

İşte o an:

Görüntü: beIN Sports