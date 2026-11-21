Fenerbahçe'de gerilim had safhada! Yıldız isim yedek kulübesini tekmelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor karşısında oyundan alınan Matteo Guendouzi, sinirlerine hakim olamayarak yedek kulübesine tekme attı. Bu anlar canlı yayına anbean yansıdı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi oyundan alınmasının ardından gösterdiği tepkiyle karşılaşmaya damga vurdu.
OYUNDAN ALINDIĞI ESNADA SİNİRLENDİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Guendouzi, sarı-lacivertlilerin kalesinde ikinci golü görmesinin hemen ardından teknik heyet kararıyla kenara alındı. 78. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bırakan deneyimli futbolcu, değişiklik kararının ardından saha kenarına gelirken sinirlerine hakim olamadı.
YEDEK KULÜBESİNİ TEKMELEDİ
Kenara gelir gelmez büyük bir öfkeyle yedek kulübesine şiddetli bir tekme atan Matteo Guendouzi'nin bu hareketi canlı yayına yansıyarak kısa sürede gündem oldu.
İşte o an: