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Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti. Morgül acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yılmaz Morgül anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaşan Morgül'ün annesi Fatma Morgül, 1 Ocak Pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Yılmaz Morgül Magazin Haberler

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