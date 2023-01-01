Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti
Magazin Haberleri
Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti. Morgül acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yılmaz Morgül anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.
"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"
Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaşan Morgül'ün annesi Fatma Morgül, 1 Ocak Pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.