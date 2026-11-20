Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sosyal medya paylaşımında yanında yer alan kişi, kısa sürede merak konusu oldu. Fotoğraftaki kişi, yüz hatları ve fiziksel görünümü nedeniyle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e benzetilmişti.

KİŞİNİN KİMLİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Arınç'ın paylaşımını gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafta yer alan kişinin Özgür Özel olup olmadığını sorguladı. Benzerlik nedeniyle yapılan yorumlar kısa sürede gündem olurken, fotoğraftaki ismin kimliği de netlik kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL DEĞİL

Paylaşım sonrası ortaya atılan iddiaların ardından, Arınç'ın yanında bulunan kişinin Özgür Özel olmadığı belirtildi. Söz konusu ismin, AK Parti Saruhanlı Kurucu İlçe Başkanı Burhan Tezcan olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi