Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, HGS nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin kamuoyunda yakından takip edildiğini belirtti. Meclis'te konuyla ilgili özel bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Zengin, "Şimdi dün yine bir konu ifade etmiştik bu HGS konusuyla ilgili mağduriyetler üzerine. Bu konunun kamuoyunda çok yakından takip edildiğinin farkındayım. Mecliste bizim Nurettin Alan arkadaşımız da bu konuyla ilgili bir özel çalışma yapıyor. En kısa zamanda bir kanun düzenlemesiyle buradaki mağduriyeti de muhakkak suretle gidermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK GEÇİŞ ÜCRETLERİ BİNLERCE LİRALIK BORCA DÖNÜŞÜYOR

HGS üzerinden yapılan geçişlerde yaşanan tahsilat sorunları, sürücülerin yüksek tutarlı borçlarla karşılaşmasına neden olduğu yönündeki şikayetlerle gündeme geldi. Özellikle otomatik ödeme talimatı bulunmasına veya hesapta yeterli bakiye olmasına rağmen geçiş ücretlerinin tahsil edilmediği, borçların zamanında bildirilmediği ve cezalarla birlikte icra masraflarının da eklendiği öne sürüldü. TBMM'ye taşınan bir örnekte, 1.469 liralık geçiş ücretinin 15 günlük cezasız ödeme süresinin ardından 2.938 liraya, 45 günün sonunda ise 7.345 liraya yükseldiği belirtildi.

HGS ŞİKAYETLERİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı sürücülerin geçiş ücretlerinin 10 ila 20 katına ulaşan borçlarla karşılaştığını söyledi. Otomatik ödeme talimatı bulunmasına rağmen ücretlerin tahsil edilmediği yönündeki şikayetlerin incelenmesini isteyen Kılıç, geçiş kayıtlarıyla banka hesap hareketlerinin karşılaştırılması gerektiğini vurguladı. Kılıç, "Kanun değişikliği gerekiyorsa da getirin bunu Meclis'te birlikte tartışalım" çağrısında bulundu.

HUKUK BÜROLARI VE İCRA TAKİPLERİ DE TARTIŞMA KONUSU

TBMM Genel Kurulu'nda HGS borçları nedeniyle başlatılan icra takipleri de gündeme geldi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, çok sayıda vatandaş hakkında icra takibi başlatıldığını belirterek bazı hukuk bürolarının siyasi isimlerle yakınlıklarının araştırılmasını istedi. CHP'li Sevda Erdan Kılıç da otoyol şirketlerinin çalıştığı hukuk bürolarına verilen dosya sayılarının ve yapılan ödemelerin açıklanması çağrısında bulundu.

HGS ŞİKAYETLERİNDE YÜZDE 311 ARTIŞ İDDİASI

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ise HGS ve Karayolları Genel Müdürlüğüne yönelik şikayetleri iki ayrı soru önergesiyle Meclis'e taşıdı. Yanıkömeroğlu, Şikayetvar verilerine dayanarak Ekim 2026'da KGM hakkındaki şikayetlerin yüzde 311 arttığını belirtti. Önergelerde, sistem kaynaklı hatalar nedeniyle uygulanan cezaların iptal edilmesi, tahsil edilen tutarların iadesi, mükerrer ödemelerin önlenmesi ve vatandaşların borçlarından zamanında haberdar edilmesi için düzenleme yapılıp yapılmayacağı soruldu.

YENİ DÜZENLEMENİN AYRINTILARI BEKLENİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamasıyla HGS mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kanun hazırlığı kamuoyuna duyurulmuş oldu. Ancak düzenlemenin hangi cezaları kapsayacağı, mevcut icra dosyalarını etkileyip etkilemeyeceği ve daha önce ödeme yapan sürücülere iade imkanı tanınıp tanınmayacağı henüz açıklanmadı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi