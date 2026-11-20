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Bir patates üreticisinin aracıları devre dışı bırakarak ürününü doğrudan vatandaşa satmaya başlaması, tarladan sofraya uzanan fiyat farkını yeniden gündeme getirdi.

"ARACIYA GEREK YOK"

Üretici, "Aracıya gerek yok, doğrudan üreticiden halka" diyerek 10 kilogram patatesi 200 TL'den satışa çıkardı. Böylece kilogram fiyatı 20 TL'ye geldi.

FİYAT FARKI TARTIŞMA YARATTI

Marketlerde kilogramı 40-50 TL'den satılan patatesin üreticiden doğrudan alınması halinde yarı fiyatına gelmesi, aradaki farkı gündeme taşıdı. Vatandaşlar ise üreticinin satış fiyatıyla market raflarındaki fiyat arasındaki farkın hangi aşamalarda oluştuğunu ve bu farkın kimlere kazanç sağladığını sorguladı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi