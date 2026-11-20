"Aracıya gerek yok" deyip patatesi 20 liradan satışa sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir patates üreticisinin 10 kilosunu 200 TL'den satışa sunması, marketlerde kilogramı 40-50 TL'ye ulaşan fiyatlarla arasındaki farkı gündeme getirdi. Üretici ile market arasındaki fiyat uçurumu, "Aradaki fark kimin cebine gidiyor?" sorusunu beraberinde getirdi.
Bir patates üreticisinin aracıları devre dışı bırakarak ürününü doğrudan vatandaşa satmaya başlaması, tarladan sofraya uzanan fiyat farkını yeniden gündeme getirdi.
"ARACIYA GEREK YOK"
Üretici, "Aracıya gerek yok, doğrudan üreticiden halka" diyerek 10 kilogram patatesi 200 TL'den satışa çıkardı. Böylece kilogram fiyatı 20 TL'ye geldi.
FİYAT FARKI TARTIŞMA YARATTI
Marketlerde kilogramı 40-50 TL'den satılan patatesin üreticiden doğrudan alınması halinde yarı fiyatına gelmesi, aradaki farkı gündeme taşıdı. Vatandaşlar ise üreticinin satış fiyatıyla market raflarındaki fiyat arasındaki farkın hangi aşamalarda oluştuğunu ve bu farkın kimlere kazanç sağladığını sorguladı.